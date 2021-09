Septembri lõpuni jääb veel aega, kuid juba leidub looduses rohkesti värve. Kõige enam üllatavad mind metsa rüpes kasvavad väiksemad pihlakad, mille lehed tõmbuvad küll pruuniks, küll ­päikesekollaseks. Tavapäraselt on see vaatepilt terendanud alles oktoobris. Veidi värvilisemad on ladvas tuulega sahisevad haavalehed, neid erkpunaseid lehelatakaid laskub maapinnale tuhandeid. Sügistuuled on okstelt kangutanud esimesi kollaseid kaselehtigi ja laotanud neid kõikjale.