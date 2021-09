Pildid ⟩ Tasakaalurada paneb Ülejõe põhikooli õpilaste oskused proovile

Kooli direktor Margus Veri avaldas, et neil oli varem üks tasakaalurada juba olemas, kuid eile said nad teisegi. “Ostsime esimese raja ise ja nüüd on see siin üle aasta paigas olnud. Õpilased on seda väga aktiivselt kasutanud,” rääkis Veri.