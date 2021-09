Tuleviku kohta avaldas Kruusmägi, et järgmise hooaja tähtsamad regatid on aprillis Euroopa meistrivõistlused Itaalias ja juunis MM Saksamaal.

“Väärib märkimist, et viimase kahe aastaga on Eesti Draakon-klassi laevastik plahvatuslikult kasvanud,” sõnas Kruusmägi ja täpsustas, et kvantiteedi kõrval on märgatavalt tõstetud kvaliteeti. “Selle aasta Eesti meistrivõistluste medaleid tulid jahtima isegi Peterburi profitiimid ja järgmisel hooajal on oodata meie regattidele Soome tugevamaid meeskondi.”