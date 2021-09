Toomas Kuuda: Ettevõtjate ootused omavalitsusele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ei sea omavalitsusele ettevõtluse arenguga tegelemiseks otsest kohustust peale planeeringute menetlemise, ehituslubade väljastamise ja tehnilise taristu rajamise, kui seda on peetud vajalikuks. Ometi on mõni omavalitsus olnud ettevõtjatele atraktiivsem, sinna on koondunud rohkem ettevõtteid kui naabervalda. On rida toiminguid ja väärtusi, millega oma­valitsus saab aidata kaasa ettevõtluse kasvule ja töökohtade loomisele lühemas ja pikemas perspektiivis.