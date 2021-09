Silvia Paluoja: Nad ju koristavad nagunii!

Neljas maailmakoristuspäev pikeneb koroonaleviku ajal 24. septembrini ja sellel osalejate ja kellegi järelt kogutud prügi kogused selguvad oktoobri alguses, kuid Eesti algatus on meie koduriiki lähendanud vähemalt 160 riigis. Saksa uudiste­kanalis näiteks pühendati sellele päris mitu minutit ja näidati agaraid osalejaid. Omamaised telesaated ei läinud samuti laupäeval laulu ­saatel toimunud ühisaktsioonist mööda. Peaks nagu vaimustuses olema, aga positiivse emotsiooni kõrglaineharjale tõusmise asemel süveneb arusaam, et üks hulk liigikaaslasi arvab, et teine hulk peabki nende järelt prahti koristama kevadiste “Teeme ära!” talgute ja sügisese maailmakoristuspäeva ajal.