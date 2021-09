Pärnumaa õpilaste projekt jõudis edulugude võistlusel finaali

Arendusjuhi ütlust mööda on rõõmustav näha, et möödunud keerulise õppeaasta kiuste viidi koolides ja lasteaedades ellu palju algatusi, mis väärtustavad ettevõtlikku õpet.

Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator Piret Torm-Mirontšik märkis, et paljudes projektides mängisid noored olulist rolli. “Mitmes loos olid just noored need, kes mõtlesid tegevuse ise välja ja viisid ka ellu. Väga tore oli näha, et tegevus oli eluline ja pea alati oli loodud tugev seos koolis õpitavaga,” rääkis Torm-Mirontšik.