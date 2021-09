Pärnu KEKi ja Kalakombinaadi/MEKi Noorte peatreener ja kapten Marko Lelov märkis, et suvepealinna satsil õnnestus oma lipu alla saada peaaegu kõik parimad Pärnu mängijad 1990ndatest – ka poisid, kes on kaitsnud Eesti koondise au.

“Vastastel pidigi meiega raske olema. Olgugi et meie vastas olid ikkagi mehed, kes on oma mängijakarjääris pidanud sadu kohtumisi Eesti kõrgliigas. Klass on igavene, nagu öeldakse! Kõik tänased noormängijad võivad tulevikus olla seeniormängijad, kui meil jagub häid treenereid, kes inspireerivad ja muudavad jalgpalli kütkestavaks läbi elu. Meie edu tõestab, et Pärnus on head tööd tehtud,” kinnitas Lelov.