Vabaduse pargis meenuvad iseseisvuse kindlustajad

Põhiseaduse järgi nimetas peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots toona ametisse Otto Tiefi valitsuse. Kuigi tööd alustanud valitsus deklareeris neutraalsust teises maailmasõjas, olid Nõukogude Liidul Eestiga sootuks teised plaanid ning Tiefi valitsus sai tegutseda ja sinimustvalge lehvida Pika Hermanni tornis vaid mõne päeva. Oluline tõsi­asi on aga see, et Tiefi valitsuse olemasolust sai 1991. aastal Eesti riikliku iseseisvuse taastamise üks kaalukamaid alussambaid.