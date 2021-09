Paasiku väitel õitseb suvepealinnas turism siis, kui on rannailmad, ülejäänud ajal on väga keeruline. Tema sõnutsi on oluline aga see, et linn oleks aasta läbi atraktiivne. Näiteks võiks siin korraldada rohkem suuremaid sündmusi, mis tooksid rahva kohale ilmast hoolimata. “Kui Metallica andis Tartus kontserdi, ei olnud kellegi jaoks ilmselt oluline, mis ilm parasjagu on,” ütles ta ja täpsustas, et sama kehtis Pärnus peetud Weekendi puhul.