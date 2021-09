Superkrossi karikasarja võitjad selguvad pühapäeval ringrajal

Superkrossi sarjas on enne viimast võidusõitu noorteklassi liider Marten Saar, järgnevad Caspar Pärn ja Toivo Uusna. Esiveoliste autode konkurentsis on Kevin Allik juba kindustanud endale sarja võidu, pjedestaali madalamatele astmetele pretendeerivad eelkõige Dauri Demant ja Alar Allik. Tagaveoliste klassis juhib karikasarja Kris Hahn, talle hingab kuklasse mullune võitja Vjatšeslav Serov ja kolmandal kohal asub Margus Suigusaar. Vabaklassis on Martin Vatter, Margus Olle ja Marko Muru ülejäänud konkurentidega viie etapiga selge vahe sisse sõitnud ja kõigil kolmel on pühapäeval lootust hooaja kokkuvõttes esimeseks tulla.