Ivari Padar: Aina enam inimesi jääb õigusabita

Käes on moodsa kuritegevuse ajastu, lausa soolapuhujate, küberpättide ja identiteedivaraste kuldaeg. “Eeter” on igasuguseid lugusid täis. On juhtumeidki, kus tavalised inimesed tõmmatakse nende eneste teadmata või heauskselt petuskeemidesse ja järsku hakkavad postkasti laekuma rahanõuded – kiri kirja järel teatab, et makske raha ära. Kui sa maksta ei taha, siis tuleb vaidlema hakata.