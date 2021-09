Vambola Paavo: Maskid maha

Ajakirjanik Vambola Paavo leiab, et Eestis on koroonapiirangutega vint üle keeratud. FOTO: Mihkel Maripuu

Poolteist aastat kestnud pandeemia on jätnud kõikjale sügava jälje. Majanduslik kahju on ­korvamatu, paljud kaotanud töö ja osa firmadest lõpetanud tegevuse. Selle kõrval on ühiskonnas tekkinud lõhestatus. Rindejoon jookseb inimeste vahel, perekonnas, töökollektiivis, isegi tänaval.