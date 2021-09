Saarde vald tunnustab spordielu edendajat ja suure südamega hooldustöötajat

Toivo Tallo on Kilingi-Nõmme spordihoone juhataja aastast 2008. Oma tööd on ta teinud suure pühendumusega, olles eestvedajaks Kilingi-Nõmme triatloni ja mitmevõistluste korraldamisel. Ta onkorraldanud eri spordialade maakondlikke ja rahvusvahelisi võistlusi, ellu kutsunud Saarde valla tervisespordisarja ning elus hoidnud Kilingi-Nõmme võrkpallitraditsioone.

Tatjana Kasela on Saarde vallavalitsuse hooldustöötaja aastast 2004. Kasela on olnud asendamatuks abiliseks väga paljudele peredele, mistõttu on ta pälvinud kogukonna erilise austuse. Ta toetab igapäevaselt üksikuid vanureid, olles tihti ainukeseks inimeseks, kellega saab hooldusalune suhelda. Kasela on inimesena väga tagasihoidlik, mistõttu võib tema pühendumine oma tööle jääda kõrvalseisjale märkamatukski.