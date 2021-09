Lauatelefoni kõne viis Pärnu loovlinnaku asutaja Rammsteini solisti tuuri filmima

Möödunud nädalal vedasite koos Sten Õitspuuga kultuuridebatti, kus aktiivset vestlust pidasid Pärnu volikokku pürgijad. Kuidas tundub, kas nende jutust kõlas midagi sellist, mis näitab, et Pärnu kultuuriellu oleks tulemas muutust?

Ma arvan, et sealt kõlas kõige rohkem seda, et saadakse aru, et muutust oleks vaja. Tegelikult ollakse valmis seda vastu võtma. Kelle puhul paratamatusest, kelle puhul tulevikku vaatamisest.

See suvi on juba näidanud, et Pärnu areneb. Ma ei räägi ainuüksi loovlinnakust lähtudes. Uute tuulte hõng, mis Pärnut tabas, on kõigile tuntav.