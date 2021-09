Need, kel Pärnus asja mõnda aedlinna piirkonda kesklinnas, Raekülas, Ülejõel, on kindlasti tundnud, et tihtilugu on õhus kirbe, suitsune põlemise ving. Nina ­ütleb, et need pole kuivad halupuud, mis toasoojaks ahjus praksuvad. Keegi põletab prügi: pakendeid, plasti, ehitusjäätmeid, tooreid oksi. Toasooja saamiseks või rämpsust vabanemiseks.