Üheksa kaitseinglit: vaprad ja hoolivad mehed pälvisid elupäästja medali

“Tänu nendele vapratele on täna elu ja tervise juures inimesed, kes olid raskes seisus ja vajasid abi. Meie kõigi kohus on märgata ja aidata, kuid tihti seda paraku ei tehta. Mitte tingimata hoolimatuse tõttu. Põhjuseks võib olla hirm. Need inimesed, kes täna said elupäästemedali, on olnud eeskujuks meile kõigile: nad on alistanud hirmu ning näidanud välja vaprust ja südamlikkust,” kõneles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustusüritusel.

“Septembris pööratakse kõrgendatud tähelepanu suitsiidiennetusele. Seetõttu on tähtis, et oleme võimelised abistama neidki, kes ühel hetkel otsustanud oma elu lõpetada. Mul on hea meel, et elupäästjate hulgas on inimesi, kel on õnnestunud need hinged päästa. Vaimse tervise hädad on kujunenud probleemiks igas vanuserühmas. See teema vajab valdkonnaülest koostööd ja märkamist üksiksiku tasandil. Tänan ja tunnustan kõiki, kes märkavad ja aitavad abivajajaid enda ümber ka siis, kui silmaga nähtavat hädaohtu ei paista olevat. Suur tänu teile!” lausus siseminister Kristian Jaani.