Purjetajad parandasid positsioone

RS Feva klassi liidrid, Pärnu jahtklubi purjespordikooli kasvandikud Andrias Sepp ja Liise Väliste on üheksa sõiduga kasvatanud vahe klubikaaslaste Martin Rahneli ja Ott Richard Hääle ees juba 20 kohapunktini. Kolmandal kohal pealinna piigad Ann Carolin Victoria Vürst ja Kertu Külaots hingavad meie poistele ühe punkti kauguselt kuklasse. Emma Mia Kaar ja Laura Marii Taggu asuvad üldarvestuses kaheksandal ja tüdrukute konkurentsis neljandal kohal.

Klassis Laser Standard on üheksa sõiduvõiduga kindel liider Karl-Martin Rammo Rein Ottosoni purjespordikoolist. Pärnu jahtklubi lipu all seilav Keith Luur, kes kolmandal võistluspäeval saavutas kaks teist kohta ja ühe kolmanda, asub kaheksandal positsioonil ja Kaur Oskar Volt on 15.