Noored merekarud tõid pealinnast kulda, hõbedat ja pronksi

“Külm merevesi, kõrged lained ja põhjakaarest puhunud tugev tuul muutsid regati esimese poole väga raskeks katsumuseks,” rääkis pealinnas meie purjetajaid abistanud Pärnu jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalu. “Kolmandal päeval hakkas tuule jõud veidi raugema ja alles pühapäeval said võistlejad nautida kauaoodatud päikesepaistet. Tore on, et meie sportlased suutsid sõit-sõidult oma kohti parandada, nii head medalisaaki poleks julgenud ennustada.”