Valgustuse parandamine ei sega Siimu sillal autoliiklust, töid tehakse sillakaarte all Sauga jõe poolsel kõnniteel.

Kuigi mõlemad kõnniteed on tööde ajal avatud, võiks silda ületada Pärnu jõe poolset kõnniteed pidi.

Pärnu linnavalitsuse teede peaspetsialist Jaak Kanniste avaldas sügiskuu alguses, et valgustusprobleemid ilmnesid pärast garantiiaja lõppu ja neid on üritatud varemgi kõrvaldada, kuid tulutult.

2017. aasta augustis lasi Pärnu linnavalitsus paigaldada Siimu silla külge 80 leedprožektorit, mis valgustavad silda kollastes, punastes, sinistes ja rohelistes toonides. Prožektorid asuvad püsttalade otsas kaare all mõlemal pool sõiduteed. Ühe väikese prožektori võimsus on 22 vatti ja selles on 22 valgusdioodi.