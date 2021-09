Pikaaegne flöödiõpetaja pälvis tänupreemia

Kodumaakonnas pälvis tänupreemia Pärnu muusikakooli flöödiõpetaja Marju Mäe, kes pedagoogina on tegutsenud 1989. aastast. Muusikakoolis on Mäe üks silmapaistvatest ansamblimängu eestvedajatest. Tema ja klaveriõpetaja Marika Kapi juhendatud ansambel Oma Pill on tunnustust leidnud rahvusvahelistel võistlustel Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis. Viimastel aastatel on saavutatud esikoht Vilniuses rahvusvahelisel noorte muusikute konkursil “Rahvuslikud aktsendid muusikas”.