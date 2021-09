“Kui žürii tema töid üle vaatas, siis ma arvasin, et tegu on ärevushäirega üksikemaga, kuid kui näituse tutvustust lugesin, sain aru, et see päris nii ei ole,” rääkis kunstnik Pusa ehk Pärnu linnagalerii peaadministraator Piret Bergmann kunstnike majas avatud Kadi Reintamme esimesel isikunäitusel “Ood emale”.