Mina ja konservatiivid tahame, et Pärnust saaks kasvav, mitte hääbuv Eesti linn. Me soovime muutusi. Soovime, et linna tuleks ja siia saaks väga palju lasterikkaid Eesti perekondi. Me lubame perede tulemist ja olemist igakülgselt toetada, olgu selleks siis linna üürimajade ehitamine või lasterikaste perede toetusprogrammi käivitamine.