Miks pole praegu Pärnu ühegi poliitilise jõu eesotsas naist? Millest see räägib? Kas see on probleem?

Toomas Kivimägi (Reformierakond): Kahtlemata on see probleem, aga meie nimekirja teine, neljas, kuues, kaheksas, kümnes on kõik naised. Nelja aasta pärast on tõenäoliselt esimene, ma luban seda. Jätan väikse reservatsiooni, aga mina olen selleks valmis. Kui meie erakonnas on ikkagi väga energiline, jõuline naine, kes tahaks olla Pärnu linnapea, siis mina olen valmis andma enda koha temale.

Andrei Korobeinik (Keskerakond): Ja ma arvan, et Annely (Annely Akkermann, toim) on täiesti hea kandidaat.

Meil on poolteist korda rohkem naisi kui mehi nimekirjas, nii et selles mõttes ma meie poole pealt siin küll ühtegi probleemi ei näe. Esinumbriks saab see, kes on pingutanud. Ükskõik, kas see on mees või naine, eakas inimene või noor. See on demokraatlik protsess, aga mul on hea meel, et nelja aasta pärast näeme üht naist vähemalt laua taga.

Kivimägi: Andrei, pane tähele, ma olen valmis vabastama oma koha!

Pärnu Rannahotell 07OKT2021 FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees

Alar Laneman (EKRE): Naised määravad väga otsustavad asjad elus ja ma arvan, et see saab olema nii ka poliitikas. Aga ükski naine ei ole õnnelik selle üle, kui talle öeldakse, et ühe või teise väärika koha saab ainult tänu sellele, et on naine, see oleks alandus. Siin on ikkagi võrdsed võimalused, võrdsed õigused. Meil on väga palju tublisid naisi. Varsti on kogu võim nende käes.

Andres Metsoja (Isamaa): Me ei ole seda usku, et me peaks ainult soo põhjal inimesi kuidagi liigitama. Aga rohkem naisi vajab poliitika kindlasti. Just nendel pehmemate väärtuste teemal. Kogu see laste ja noorte vaimse vägivalla temaatika, kus me ei saa hääli kokku, et lisaraha panna. Või loomade varjupaik – sinna võiks luua loomasõbralikud tingimused, kus lemmikud saaksid uut peremeest oodata, aga me ei suuda seda teha. Hästi palju mehed ongi ehitamises kinni: ehitame silla, uue tee. Elu näitab, et naised sekkuvad tihti alles siis, kui asi on väga hull. Nii et praegu ilmselt veel kõige hullem ei ole.

Romek Kosenkranius (Pärnu Ühendab): Pärnu linnavalitsuses on meil väga palju ametnikke naisterahvaid.

Mulle ei meeldi see teema selles mõttes, et aastaid räägime, et naised ja mehed on võrdsed. Et kui kellelgi naistest on ambitsiooni siin laua taga väidelda, no jumala eest ei pane kätt ette! No las ta tuleb, eks ju! Aga meilgi on valimisliidus naised, küsisime neilt: “Kes tahab kandideerida linnapeaks?”

Keegi ei tahtnud?

Kosenkranius: Ei. Ma ei saa sundida naisi sellepärast, et meeldida rahvale, et minge ja kandideerige, see on ikkagi igaühe enda tahe. Ja see küsimuse püstitamine... miks on siin viis meest? Naised ei taha praegu, see ongi lihtne vastus.