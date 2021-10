Kugi esimesed Balti liiga mängud seisavad pärnakatel ees eeloleval nädalavahetusel Lätis, ühineb suvepealinna meeskonna treeningutega peagi sidemängija Brasiiliast. Keele selgitust mööda palgatakse leegionär seetõttu, et Richard Voogelile oli vaja tuge – nemad kahekesi moodustavadki sidemängijate tandemi. “Minu juhendatavas võistkonnas on asi lihtne: kes treeningutel paremini mängib, see platsile pääseb,” ütles Keel ja lisas, et sellega peaks meeskond koos olema.