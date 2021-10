Silvia Paluoja: Plakatipoisid näevad Pärnut erinevalt

Sellele 858 ruutkilomeetrile mahub 28 Brüsselit või seitse Pariisi. Haldusüksusena peab raad nägema tervikut, nagu ka sinna pürgida soovijad, kuid fototöödeldud nägudega üllitisi lugedes süveneb arusaam, et lubaduste laviini alla jääb vaid keskuslinn, nagu endises mõistes Pärnut käsitletakse. Toompealane, eks­maavanem ja -linnapea Toomas Kivimägi rõhutab, et Pärnu tuleb suureks teha ning “plakatipoisid” kordavad seda kajana. Erand on vaid oravate propaganda­lehes mõte moodus­tada maaelu abilinnapea ametikoht, kuid mitme minutiga jõuab näiteks äärelinlane 50 kilomeetri kauguselt Tõstamaalt keskusse, ei huvita kedagi. Selle asemel kordavad poliitikud mantrana, kuidas Rail Balticul saab kihutada 39 minutiga Pärnust Tallinna.