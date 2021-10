Kihnu turismiettevõtjad ei saa möödunud suve üle nuriseda, kuigi välisturistide arv on reisipiirangute tõttu endiselt väike, on siseturism viimasel ajal kõvasti kasvanud. FOTO: Mailiis Ollino

Kihnu abivallavanem Taivi Vesik sedastas, et viimased paar aastat on Kihnu turismiettevõtjatele väga head olnud. Ta tõdes, et pandeemia alguses kartsid paljud saare ettevõtjad, et külalisi enam ei tule, ent olukord on tänu siseturismi kiirele kasvule pigem vastupidine.