Juba järgmisel nädalal toimuvad koha­likud valimised, mis isiklikult minu jaoks on olulised just praeguse elukoha, Pärnu linna tuleviku vaates: kuhu see linn areneb ning milline on Pärnu näiteks viie aasta pärast? Apoliitilisena ei ole ma suutnud veel otsustada, kellele oma hääl anda. Vesteldes sõp­radega, näen sama tendentsi. Tuttavaid on meil iga erakonna nimekirjades, aga ainult tutvuse pärast ei taha oma häält jagada.