Nekroloog Mai kultuurikeskusele

Me ihaldame oma elus midagi suurt. Me vajame seda. Tundes jõuetust sirutuda taevani, hakati nõukogude ajal rajama säravaid suurvorme nagu linnahall ja Lindakivi keskus Tallinnas ning Mai keskus Pärnus.

Keskuse esimene direktor Igor Jakobson oli ametis aasta ja tema lahkumises olid paljuski süüdi kellad. Ilmselt ei suudetud kokku leppida, kas need peavad näitama Moskva või Euroopa aega ja kes on kellamees Lible, kes kellade eest hoolitseb.

Seda, kui palju kultuuri mahtus Mai kultuurikeskusesse, iseloomustas direktor Ivo Üpraus nõnda: “Siin debiilmölafoni tüüpi seltskond koos ei käi, vaid laivist transsikargav seltskond. Rahvas võib öelda, et jama bänd, kuid kui bändi lavale ei lase, tuleb suurem jama. Tavaliselt on pileti hind 15 krooni ja bänd tahab paar tuhat. Täna, kui kontsert oli tasuta, sai iga bändimees esinemise eest kaks õlut. Tahaks teha midagi suuremat, kuid Pärnu ei ole ülikoolilinn ja vajalik laivseltskond puudub. Enamiku jaoks on bänd teisejärguline asi. Suured süldipeod ja disko on tulutoov. Kultuurikeskuses peab olema iga päev midagi konkreetset: reede bändipäev, laupäev diskopäev. Kultuurikeskust hoiab vee peal disko ja baari uuendus: sellel aastal toome õlle baari sisse.”