Õpiränne Makedooniasse pani õpetajaid hindama Eesti haridussüsteemi

Kohapeal väisasid eestlased Dr Zlatan Sremeci nimelist põhikooli, kus õpivad peamiselt keskmise ja sügava vaimupuudega õpilased. Põhikoolis õpib umbkaudu 90 last, igas klassis on neid koos kuni neli. Kokku on haridustemplil kümme üksust, kuid õpirände käigus külastasid eestlased üksnes Skopje kesklinnas asuvat koolimaja.

Õppehoones korraldati eri treeninguid ja õpitube, mis keskendusid sellele, kuidas tulla toime õpilaste keerulise käitumisega.

“Interjöör sealses koolis meenutas aega meil 15–20 aastat tagasi. Jõudumööda on klassiruume remonditud, kuid üldmulje on jäänud aastakümnete tagusesse aega,” tõdes Pärnu Päikese kooli õpetaja, projekti koordinaator Raili Hiiesalu. “Haridussüsteemis on suur rahanappus ja õppevahenditena kasutatakse kõike, võtmesõnaks taaskasutus.”

Tihedate õppepäevade kõrvalt tutvusid eestlased Skopje linna vaatamisväärsustega. Õpingute raames veedeti päev Ohridi järve ääreski. FOTO: Päikese kool

Võõrustajad võtsid külalisi vastu Balkani maadele omase lahkusega. “Makedoonlased ise ütlevad, et kuna rahalised võimalused on piiratud, annavad endast parima, et vähemalt külalislahkuse poolest oleksid nad maailma tipus,” rääkis õpetaja.

Tihedate õppepäevade kõrvalt tutvusid eestlased Skopje linna vaatamisväärsustega. Õpingute raames veedeti päev Ohridi järve ääreski.

Hiiesalu sõnutsi tulid projektis osalejad tagasi suure teadmiste pagasiga, kogemuse võrra rikkamana ja tõdemusega, et Eesti haridussüsteemiga võib rahul olla.