Milles siis probleem? Valimisprogramme lugedes võib olla päris lootusrikas. Enamikus neist on säästvat liikuvust kajastatud rohkem kui kunagi varem. Mis jääb aga sõelale, kui valimised on läbi ja sõnadest hakkavad kujunema teod? Kui õhukeseks kuluvad ­lubadused siis, kui on tehtud koalitsioonilepingud, hanked, projektid, hinnapakkumised?