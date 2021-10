Hea uudis on see, et kogukond on endast selgelt märku andnud ning koosviibimistel ülesnäidatud initsiatiiv lahkamisel. Tallinnagi poolt, kus asub Eesti muusikatööstus, on antud selgeid signaale, et Templi olemasolu on muusikatööstuse ökosüsteemi hoidmisel eluliselt vajalik. Nüüd, kui avalikud kontserdid on uues normaalsuses mingilgi moel võimalikud, ei saaks ega tohiks Pärnu ääremaastuda. 40 000 elanikuga linn väärib mitut kontserdipaika.