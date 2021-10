Liisa Nuut: Oma hääle eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi

Valijal on võrreldes prokuratuuriga võitluses korruptsiooniga märksa vahetum võimalus sekkuda, mitte lubada avaliku võimu juurde neid, kelle era- ja avalikud huvid on vastuolus. Valimisega teenime kogukonna hüvesid, hoides otsustusprotsessidest ­eemal poliitikud, kellel puudub kogukonna teenimise siht. Valikuid ­tuleb teha targalt, hinnates seejuures antud lubadusi ja varasemaid tegusid, unustamata hääle kaalu – kas hääle müümisel on ikka põhjust?