Pärnust pärit Robin Jõemets on muusik, kes kogub tuntust populaarsete laulude kaverdamisega. Plaatijana leiba teeniva Jõemetsa esituses on eestikeelsena kõlanud sellised tuntud muusikapalad, nagu näiteks John Fogerty “Have You Ever Seen the Rain?” ja Arttu Wiskari soomekeelne lugu “Nokkahuilu”.