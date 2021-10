New Yorgis õppides oli Eero Jansonil ka pere kaasas. FOTO: Erakogu

Pärnust pärit Eero Janson on noo­rena tegutsenud mitmes ametis ja teab Pärnut nagu oma viit sõrme. Poliitikahuvilise mehe töö ja õpingud on viinud ta mitmesse riiki. Nüüdseks peab ­ainuke eestlane, kel on taga­taskus humanitaarabi magistrikraad, oma kodulinnaks Tartut, kus ta juhib humanitaarorganisatsiooni Eesti Pagulasabi.