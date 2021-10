Vaprus võttis rämmaril tuure maha, kuid jäi lõpuks tühjade pihkudega

Pärnu meeskonna kaitsja Tõnis Vihmoja tõdes pärast mängu Soccernet.ee videoülekandes, et ehkki mängu algul oli tunne, et Kalju vastu võib hea tulemus tulla, nullisid lihsad eksimused selle ära.

Järgmine mäng on Vaprusel juba kolmapäeval, kui koduväljakul minnakse vastamisi Tartu Tammekaga, kellega meistriliiga kahe viimase koha pärast maid jagatakse.

Pärast seda vutilahingut lüüakse tabel pooleks ning kuus esimest jätkavad medalistide selgitamist, neli tagumist madistavad ellujäämise eest. Tagumises nelikus on just Pärnu ja Tartu need meeskonnad, kes selgitavad omavahel otse esiliigasse kukkuja ja üleminekumängude pidaja.