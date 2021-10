“Lugesin Eesti kohta internetist ja vaatasin videoid ja on täiesti uskumatu tunne, et ma olengi siin ja näen Eestimaad oma silmaga,” ütles Ruzankin õhates. “Teie maa on ilus! Väga ilus! Ja kõik on puhas, korras, hoolitsetud! Tunnen, justkui oleks mind siia külla oodatud.”