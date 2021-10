Pärnu linnapeana jätkab suure tõenäosusega Romek Kosenkranius

“Tavaliselt on niimoodi, et see erakond, et saab kõige parema häältesaagi, saab ka linnapea koha,” lausus EKRE Pärnu esinumber Alar Laneman. “Siin on aga teine aspekt veel juures: kes kui palju isikumandaate on saanud. Minule on rahva sõnum väga selge ja on väga tähtis, et kui inimesed on niimoodi arvanud, ei tohi neid narrida.”