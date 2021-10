Saarde valijad panustasid uuele tulijale

2244 valimissedelist 1242-l oli just selle valimisliidu kadidaadi number. Teiseks jäänud Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) toetas 436 saardelast.

Südamega Saardes valimispeolistel läksid silmad suureks, kui esimeses valimisjaoskonnas üle loetud 55 hääle järel ilmus arvutiekraanile kiri, et neil on uues volikogus 12 kohta. Kõikide häälte valideerimise järel muutus kahekohaline volikogu kohtade arv, kuid ülekaalukat valimisvõitu see ei vääranud. “Päris põnev oli tulemusi refresh’ida ja koos tulemusi oodata,” rääkis Südamega Saarde üks liidreid Eiko Tammist.