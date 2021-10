Johann Poolak pani rivaalid Emajõel paika

Kaks päeva väldanud jõuproovil sõuti esmalt neli, seejärel kaks kilomeetrit, mõlema distantsi aeg liideti. Meeste ühepaadil suutis Poolak avapäeval kätte võidetud kolmesekundilist edu Elar Loodi (SAK Tartu) ees hoida. Võistluse tegi põnevaks asjaolu, et klassikalisel distantsil olid kalevlane ja tartlane 6.55ga võrdsed. Kahe distantsi peale sai neist esimene kirja 21.17, teine 21.20. Omamoodi võitjaks võib end pidada hoopis Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), sest edastas 6.51ga lühemal maal kõiki rivaale.

„Pjedestaalile tõusnud meestel olid võrdsed tingimused: tulime suure treeningumahu pealt, keegi jõuprooviks eraldi ei valmistunud,” rääkis Poolak, kelle sõnutsi rassiti paaril eelmisel nädalal ligemale 20 tunni jagu. Noor sõudja rõõmustas, et treenergi jäi sõiduga rahule. „Veikko Sinisalo kiitis, öeldes, et kohe näha, kes on korralikult mahtu teinud. Kahju ainult, et vanemaid koondisemehi kohale ei tulnud,” ütles sõudja.