“See ei ole üllatus. Tean seda juba eilsest. Nad arutavad. Meiega ka arutatakse, eile arutasime terve päeva hiliste õhtutundideni,” ütles Kullerkupp. “See on ikka nii, et kõik räägivad kõigiga ja kompavad piire.”

Küsimusele, kuidas tõlgendab Kullerkupp seda, et teade koalitsioonikõnelustest ei ole enam poliitikute omavaheline jutt, vaid pressiteatena avalikkusele välja paisatud info, ütles EKRE siinse ringkonna juht: “See on avalikkusele sõnum, et võib-olla ei lähe nii, nagu oli kokku lepitud. Selliseid asju ei andestata.”