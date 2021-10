Pärnu Sadama kossutiimi mäng lükkub Läti eriolukorra tõttu edasi

Eesti korvpalliliidu kommunikatsioonijuht Andrus Nilk rääkis, et kuna Lätis on seoses koronaviirusest tulenevate piirangutega lubatud treenida ja võistlusi pidada ainult profisportlastel, siis Läti Ülikool selle alla ei kvalifitseeru. “See tähendab, et võistkonna mängijad ei ole profispordi lepinguga seotud,” lausus ta.