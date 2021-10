Laura Jaanhold: Teater on kui kaardistamata alade avastamine

Tellijale

Vahepeal jõudis Jaanhold tudeerida Tartus religiooni, mille tulem jõuab Endla lavale kevadel. Bohumil Hrabali külluslikult koomiline ja tohutult traagiline epopöa kelnerist Jan Dítěst sattus ­tema kätte aga suvelugemisena. Mõte seda lavastada tekkis hetkel, kui ta jõudis lugemisega mustlaste kakluseni. “Mõtlesin, et see oleks laval päris lahe,” selgitab Jaanhold. Pöörane on see ­lavastus kas või selle poolest, et kaheksal näitlejal tuleb kehas­tada 74 tegelast.

See lavastus tundub juba ainuüksi sellepärast põnev, et siin on laval üüratult palju tegelasi.