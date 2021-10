Kihnu sadama lähedale kollektiivse ühismajandi ajal silikaatkividest laotud töökoja ees askeldab pikk mees, peas hallikas kootud müts ja seljas tormiks pööravat tuult trotsiv jope. Tema kohta kirjutati valla tänukirja esildises, et Jaanus Kott, kihnlastele talukoha järgi Uustalu Jaanus, on abivalmis, kuldsete kätega Kihnu mees, kes on muutnud saare elukeskkonna palju paremaks ja esteetiliselt nauditavaks.