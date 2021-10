Noor jõumees: Treenin kas või öösel!

Neli noort ­pärnakat, kes vaid nädal ­tagasi Tartus oma esimestel jõutõstmisvõistlustel osalesid, naasid kõik kas Eesti rekordi, kuld- või hõbemedaliga. Suurest edust innustatuna loodi oma jõutõstmise klubi Daigo Power. Noored lubavad, et see on alles algus.