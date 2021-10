See 6,6 kilomeetri pikkune teelõik ei lahenda midagi olulist Tallinna–Riia magistraalil. Kurioosne on asjaolu, et planeeritavast Pärnu ümbersõidust, mis algab Nurme ja Are vahelt ning ühineb Tallinna–Riia teega Reiu liiklussõlmes, kasutatakse heal juhul ära mõnisada meetrit. Ülejäänu jääb omavalitsuste­vaheliseks siseteeks.