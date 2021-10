Juhtkiri: Vajame muutust

Kuidagi võib leppida teadmisega, et osa meist on pea alati selle vastu, mida ülejäänud ühiskond peab vajalikuks või suisa häda­vajalikuks. Aga tulla kriisiolukorras plakateid ja lippe lehvitama ja Vabaduse nime kandval väljakul pidu pidama!? Ehk peaks need protestijad endale teadvustama, et vabadusega kaasneb vastutus.