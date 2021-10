Sügisilmad tuletavad ­lindudelegi meelde, et toitu peab tallele panema. Siin on sahvrivarude kallal pasknäär. FOTO: Karl Adami

Porikuu liigub reipalt lõpu poole, et teatepulk üle anda hingekuule. Viimase nädala ilm pole küll väga suuri äärmusi esitlenud, kuid sellegipoolest on sellesse mahtunud nii härmatis, vihm, päikesepaiste kui sügistorm. Tormituuled rebisid puudelt kõige südikamadki lehed, meelitasid muidu puude latvades toimetavaid sulelisi maadligi ning tuletasid meelde, et varud on olulised. Nagu öeldakse: varu enne maru.