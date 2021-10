Viimasel puhul oli kokkutulnuid 75 ja loengu teema “Meid on veel vaja!”. Õppeaasta sisse­juhatamiseks võtsime üles ühe ammuse sügiselaulu “Lapsed tuppa, tali tuleb!” – terve saalitäis lõi kaasa ja just kooslaulmise oskus on üks neid varandusi, mida oleks vaja noorematele edasi ­pärandada, ja kõige muu hulgas selleks meid ju vaja ongi.