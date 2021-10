Metsoja esimene emotsioon pärast võimuleppega tutvumist oli see, et kui valimiste ajal räägiti hästi palju inimestest, siis koalitsioonileppes tuleb rohkem juttu betoonist. Samuti on Isamaa kohaliku liidri arvates kummastav, et sellest ei leia silpigi tervisekriisi kohta.