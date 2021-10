Oma igapäevatöös näeme, et ettevõtete üks murekohti on sageli see, et lisandväärtus töötaja kohta kipub olema liiga madal. Töö ümberplaneerimise kaudu ja nutikate tehnoloogiate abil saab seda kindlasti parandada. Samal ajal kinnitavad eksperdid, et alustada tuleks siiski n-ö “kaosest korra loomisega” – eneseanalüüsist ja hetkeolukorra kaardistamisest, mida ja kuidas tehakse ettevõttes praegu. Sealt edasi saab juba analüüsida, miks, mida ja kuidas võiks tulevikus teha teisiti, et tõsta efektiivsust ning hoida kokku aega, tööjõudu ja muid kulusid. Parendatud protsessi, uue tehnoloogia või seadme kasutuselevõtt võib märkimisväärselt lühendada tootmiseks kuluvat aega, aga vähendada vajadust teatud tööjõu järele laiemaltki. Strateegiliste valikute ja investeeringu tasuvuse küsimus on, millisesse digitaalsesse lahendusse kõigepealt investeerida. See tähendab, et pika plaani jaoks võiks paika panna ettevõtte digitaliseerimise visiooni ja strateegia koos täpsema tegevusplaaniga.